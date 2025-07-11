30 دولة تبحث في واشنطن سبل مواجهة "الحزب"!

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أنها “عقدت مع وزارة العدل الأميركية واليوروبول الاجتماع الرابع عشر لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون (LECG) المعنية بمكافحة أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة يومي 9 و10 يوليو/تموز. وشارك في هذه الجلسة جهات إنفاذ قانون ومدعون عامون وخبراء ماليون من حوالي 30 حكومة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “مجموعة تنسيق إنفاذ القانون قامت بتقييم قدرات حزب الله العالمية في التخطيط للإرهاب والقتل، في ضوء الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم خلال العام الماضي. وخلص المشاركون في مجموعة تنسيق إنفاذ القانون إلى أن حزب الله لا يزال منظمة خطيرة، عازمة على الحفاظ على وجودها في الخارج، مع قدرتها على توجيه ضربات ضد أهداف حول العالم دون سابق إنذار. كما ناقش أعضاء مجموعة تنسيق إنفاذ القانون الوضع المالي المتدهور لحزب الله، واتفقوا على أن حزب الله قد يسعى إلى زيادة أنشطته في جمع التبرعات والمشتريات في نصف الكرة الغربي وأفريقيا ومناطق أخرى. سلّط المشاركون الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومات لمواجهة آليات حزب الله المالية ومخططاته الإجرامية، بالإضافة إلى عملياته الإرهابية الدولية”.

وختمت: “كما شارك في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب”.

وأُنشئت مجموعة التنسيق لمكافحة الإرهاب (LECG) من قِبل الولايات المتحدة واليوروبول عام 2014 كمنتدى عالمي لتحسين التنسيق الدولي مع الحكومات من جميع أنحاء العالم لمواجهة أنشطة حزب الله وغيرها من الأنشطة “غير المشروعة”.