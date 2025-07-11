اتحاد النقابات السياحية استنكر طلب بدء العام الدراسي في أيلول!

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توقف الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية في بيان، عند الطلب الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم العالي من مجلس الوزراء بتعديل المراسيم التي تحدد بداية ونهاية العام الدراسي، واعتبر ان "ما يتداول عن نية الوزارة المباشرة بالتدريس مع بداية شهر ايلول، فان الاتحاد يذكر مجلس الوزراء أن العام الدراسي هو جزء من الدورة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وأن الموسم الصيفي من حزيران حتى ايلول يمثل ذروة عمل المؤسسات السياحية ، وان روزنامة الحياة اللبنانية قائمة على ثنائية الساحل والجبل والشتاء والصيف فكثر من ابناء القرى المقيمين في المدن الساحلية يتوجهون الى قراهم صيفا ودورة الحياة الاقتصادية في الارياف والمناطق الجبلية على امتداد الوطن قائمة على الموسم الصيفي".

واكد الاتحاد "ضرورة مشاركة الاتحادات النقابية السياحية والزراعية وغرف التجارة والصناعة والهيئات الاقتصادية في قرارات مماثلة كي تتسم بالصوابية والتوزان بما يراعي كل المصالح العامة لكل القطاعات التربوية والاقتصادية".