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الأنباء الكويتية: أدت الاتصالات الأخيرة إلى اتفاق على إخراج التشكيلات القضائية من عنق الزجاجة، من خلال تسوية حول التعيينات للمراكز التي شغرت أو مشغولة بالوكالة، والتي يتوقع أن تقر قريبا في مجلس الوزراء، على أن تكون الانطلاقة الفعلية بعد انتهاء العطلة القضائية التي تبدأ في شهر أغسطس المقبل.

ويعول الكثير على الإفراج عن هذه التشكيلات القضائية بعد خلاف استمر لسنوات حولها، خصوصا أن هناك قناعة لدى الكثيرين أن الفساد المستشري في البلاد يعود في جزء أساسي منه إلى عدم قيام القضاء بمهامه، بما يؤدي إلى خسارة الخزينة الكثير من الموارد نتيجة الرشى والمحسوبيات.