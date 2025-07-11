عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 تموز 2025

الأخبار: جعجع يريد نزع السلاح بالقوة
لماذا الخوف من الحرب الأهلية؟
مفاوضات غزة: تكريس الاحتلال هدفًا إسرائيليًا
النهار: التعرّض لليونيفيل مجدداً يلاقي التسخين الميداني... لبنان يطالب أوروبا بمبادرة شاملة لدعم الجيش
الجمهورية: إنتظار حذر للردين الأميركي والإسرائيلي
صيف لبنان ينطلق من بيت الدين
اللواء: أوراق براك - بارو: ترتيبات متزامنة لأوضاع لبنان وسوريا
تعيينات مصرفية وقضائية اليوم.. وعون يطالب الاتحاد الأوروبي بمبادرة لدعم الجيش
البناء: مفاوضات غزة جامدة وترامب لم يتمسّك بالاتفاق السابق لمنع نتنياهو من المناورة | عمليات نوعية للمقاومة في غزة والضفة… واليمن يواصل الضربات لفك الحصار | جعجع لنزع السلاح كشرط لانسحاب الاحتلال… ولكن ماذا لو لم يتمّ الانسحاب؟
الديار: المخاطر تتزاحم: «إسرائيل»... أمن المخيمات... والخطر السوري؟
واشنطن تصرّ على تهميش باريس... ولا تفعيل للجنة وقف النار
تفاهم «ثلاثي» على تعيينات قضائية ومالية في الحكومة اليوم
l'orient le jour: Malgré la bonhomie de Barrack, Washington demeure insatisfait par la réponse libanaise
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يأمل إبرام اتفاق بشأن الرهائن خلال «أيام قليلة»
الأنباء الكويتية: إسرائيل تنفّذ ما تراه مناسباً لها من اتفاق وقف النار
باراك يقدّم عرضاً «لا يجوز للبنان رفضه».. و«التحصيل» بعد خطوات جادة