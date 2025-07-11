عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 تموز 2025

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الأخبار: جعجع يريد نزع السلاح بالقوة

لماذا الخوف من الحرب الأهلية؟

مفاوضات غزة: تكريس الاحتلال هدفًا إسرائيليًا

النهار: التعرّض لليونيفيل مجدداً يلاقي التسخين الميداني... لبنان يطالب أوروبا بمبادرة شاملة لدعم الجيش

الجمهورية: إنتظار حذر للردين الأميركي والإسرائيلي

صيف لبنان ينطلق من بيت الدين



اللواء: أوراق براك - بارو: ترتيبات متزامنة لأوضاع لبنان وسوريا

تعيينات مصرفية وقضائية اليوم.. وعون يطالب الاتحاد الأوروبي بمبادرة لدعم الجيش



البناء: مفاوضات غزة جامدة وترامب لم يتمسّك بالاتفاق السابق لمنع نتنياهو من المناورة | عمليات نوعية للمقاومة في غزة والضفة… واليمن يواصل الضربات لفك الحصار | جعجع لنزع السلاح كشرط لانسحاب الاحتلال… ولكن ماذا لو لم يتمّ الانسحاب؟

الديار: المخاطر تتزاحم: «إسرائيل»... أمن المخيمات... والخطر السوري؟

واشنطن تصرّ على تهميش باريس... ولا تفعيل للجنة وقف النار

تفاهم «ثلاثي» على تعيينات قضائية ومالية في الحكومة اليوم

l'orient le jour: Malgré la bonhomie de Barrack, Washington demeure insatisfait par la réponse libanaise

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يأمل إبرام اتفاق بشأن الرهائن خلال «أيام قليلة»



الأنباء الكويتية: إسرائيل تنفّذ ما تراه مناسباً لها من اتفاق وقف النار

باراك يقدّم عرضاً «لا يجوز للبنان رفضه».. و«التحصيل» بعد خطوات جادة