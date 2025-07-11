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عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 تموز 2025

11
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الأخبار: جعجع يريد نزع السلاح بالقوة
لماذا الخوف من الحرب الأهلية؟
مفاوضات غزة: تكريس الاحتلال هدفًا إسرائيليًا

 

 

 

 

النهار: التعرّض لليونيفيل مجدداً يلاقي التسخين الميداني... لبنان يطالب أوروبا بمبادرة شاملة لدعم الجيش

 

 

 

 

الجمهورية: إنتظار حذر للردين الأميركي والإسرائيلي
صيف لبنان ينطلق من بيت الدين

 

 

 


اللواء: أوراق براك - بارو: ترتيبات متزامنة لأوضاع لبنان وسوريا
تعيينات مصرفية وقضائية اليوم.. وعون يطالب الاتحاد الأوروبي بمبادرة لدعم الجيش

 

 

 


البناء: مفاوضات غزة جامدة وترامب لم يتمسّك بالاتفاق السابق لمنع نتنياهو من المناورة | عمليات نوعية للمقاومة في غزة والضفة… واليمن يواصل الضربات لفك الحصار | جعجع لنزع السلاح كشرط لانسحاب الاحتلال… ولكن ماذا لو لم يتمّ الانسحاب؟

 

 

 

 

الديار: المخاطر تتزاحم: «إسرائيل»... أمن المخيمات... والخطر السوري؟
واشنطن تصرّ على تهميش باريس... ولا تفعيل للجنة وقف النار
تفاهم «ثلاثي» على تعيينات قضائية ومالية في الحكومة اليوم

 

 

 

 

l'orient le jour: Malgré la bonhomie de Barrack, Washington demeure insatisfait par la réponse libanaise

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يأمل إبرام اتفاق بشأن الرهائن خلال «أيام قليلة»

 

 

 


الأنباء الكويتية: إسرائيل تنفّذ ما تراه مناسباً لها من اتفاق وقف النار
باراك يقدّم عرضاً «لا يجوز للبنان رفضه».. و«التحصيل» بعد خطوات جادة

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