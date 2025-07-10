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بالصورة : إختفاء مواطن لبناني في ظروف غامضة!

10
JULY
2025
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سادت حالة من القلق في أحد شوارع بقعاتا – الشوف، بعد اختفاء رجل خمسيني في ظروف غامضة.

في التفاصيل، اختفى إميل غانم (58 عاما) بعد خروجه من منزله في ساعات الصباح الأولى، متوجهًا إلى وجهة غير معلومة، من دون أن يترك خلفه أي أثر أو وسيلة تواصل.

وبحسب ما أفادت به العائلة، خرج إميل من منزله الكائن في بلدة الجديدة -الشوف (شارع بقعاتا) يوم الثلاثاء الواقع في ٢٤ حزيران، قرابة الساعة السادسة صباحًا، كما لم يصطحب هاتفه. ومنذ ذلك الحين لم يعرف عنه شيئاً.

العائلة تعيش حالة من القلق والترقب، في ظل غموض يحيط بالحادثة، فيما بدأت الجهات الأمنية بفتح تحقيق رسمي، وسعت عدد من الجهات المختصة إلى استخدام الكلاب البوليسية في محاولة العثور عليه، لكن دون جدوى.

وقد سُجّل آخر ظهور له عبر كاميرات المراقبة في شارع بقعاتا – خلف صايغ سنتر. حيث ظهر وهو يحمل حقيبة، وقد بدا مسرعًا عند خروجه من المنزل.

التحقيقات ما زالت مستمرة، والأسرة تناشد كل من يملك أي معلومة التواصل فورا عبر الأرقام التالية:
961+0391324
961+7696642

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