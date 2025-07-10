جمعية سطوح بيروت تعلن عن افتتاح بوتيكها الجديد "Flowers of the Sun"

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يسرّ جمعية سطوح بيروت الاعلان عن افتتاح بوتيكها الجديد "Flowers of the Sun"، في مركزها الكائن في الأشرفية السوديكو شارع عبد الوهاب بناية فرنيني ، الطابق الارضي، وذلك بحضور نخبة من أصدقاء الجمعية والداعمين والمهتمين بالشأنين الاجتماعي والثقافي.

و منهم نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة سحر بعاصيري سلام ، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت باولو فونتاني،

مديرة قسم المنظمات في السفارة العراقية المستشار نور الهاشمي ، وقد تميز الحضور أيضاً بمشاركة إعلاميات منهن جويس عقيقي ورولا صفا، إلى جانب وجوه اجتماعية وسيدات أعمال.

يأتي إطلاق هذا البوتيك كخطوة مبتكرة تهدف إلى تأمين موارد مستدامة لدعم الحالات الإنسانية التي ترعاها الجمعية، لا سيّما النساء والشباب والأفراد الذين يواجهون أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة. ويضم البوتيك مجموعة من المنتجات الحرفية والأعمال الفنية والمصمّمة بعناية، والتي قدّمها فنانون ومصممون داعمون، خصصوا جزءًا من ريعها لصالح مشاريع الجمعية المستمرة.

وفي كلمة لها خلال الافتتاح، شددت رئيسة الجمعية الإعلامية داليا داغر على أن:

"Flowers of the Sun ليس مجرد بوتيك، بل مساحة تنبض بالأمل والتضامن. إنه لقاء بين الجمال والرسالة، حيث يتحوّل الإبداع إلى دعم فعلي لقضايا إنسانية ملحّة."

يفتح البوتيك أبوابه من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة بعد الظهر والسبت من 10 حتى الثانية ظهرا.

وتدعو الجمعية جميع المهتمين لزيارته والمساهمة في دعم رسالة سطوح بيروت من خلال هذه المبادرة التي تجمع بين الحس الإنساني والذوق الرفيع.

لطلباتكم: 81/142558 ولمزيد من المعلومات

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