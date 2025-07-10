تحذير من نقابة أصحاب الصهاريج.. إليكم التفاصيل

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اعلنت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان في بيان:" تناهى إلى مسامعنا عن إتصالات وزيارات يقوم بها بعض ممثلي الشعب ولغايات شخصية ومعروفة بهدف تسجيل صهاريج على لوحات عمومية عائدة للشاحنات.

لذلك تتوجه النقابة إلى دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية والبلديات لافتة إلى خطورة الموضوع بغض النظر عن النصوص القانونية التي جاءت في قانون السير المجحف بكثير من مواده بحق اللبنانيين عموما وقطاع النقل البري خصوصا".

وجددت" رفضها لأي إجراء يغرق سوق المحروقات لعدد كبير من الصهاريج تفوق حاجة السوق المحلي مما يؤثرعلى لقمة عيش مئات العائلات من اللبنانيين ولا يراعي مبدأ العدالة بين المتمول والفقير".