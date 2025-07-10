حمدان زار سفير الجمهورية الجزائرية وأكد على أهمية الجزائر في واقع الأمة العربية في هذه الأيام التاريخية والمفصلية

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زار العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، والأخوة أعضاء الهيئة، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كمال بو شامة، وقدموا التهنئة الى سعادته وعبره، إلى أهلنا الجزائريين والقيادة الجزائرية على رأسها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة العيد الوطني الجزائري، في مقر السفارة في بيروت.



أكد العميد مصطفى حمدان على أهمية الجزائر، في واقع الأمة العربية في هذه الأيام التاريخية والمفصلية، وخاصة ما يجري على أرض فلسطين، مشدداً أن أهل الجزائر كانوا دائماً السباقين إلى التضحية، بكل ما يملكون، من مال ودم، من أجل الامة من محيطها إلى خليجها العربي، لا بل كانت الجزائر تقف دائماً بما لها من قوة سياسية واحترام دولي، مع كل القضايا المحقة لكل أحرار العالم.

ثم شكر حمدان سعادة السفير الجزائري كمال بو شامة على اهتمامه الدقيق، بكل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في لبنان، وحرصه على الانفتاح على كافة الأطياف اللبنانية.