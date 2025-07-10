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أول تعليق لليونيفيل بعد اعتراض دوريتها في وادي جيلو!

10
JULY
2025
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أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، أن عدداً من الأشخاص بملابس مدنية اعترضوا، صباح اليوم، دورية تابعة لها كانت تنفذ مهمة مخططة قرب وادي جيلو في جنوب لبنان، مؤكدة أن الحادث تطور لاحقاً إلى اعتداء مباشر على عناصرها.

وفي بيان للناطق باسم اليونيفيل، أوضحت القوة الدولية أن "الدورية التي كانت تتحرك في إطار التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني، وضمن مهامها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 1701، فوجئت بقيام عدد من الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة"، مشيرة إلى أن "عناصر الدورية اضطروا إلى استخدام قنابل دخانية لتفريق الحشد وحماية أنفسهم من الأذى".

وأضاف البيان أن "الجيش اللبناني حضر إلى موقع الحادث وعمل على ضبط الوضع وإعادة الهدوء"، مذكّراً بأن "الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني أوضحا سابقاً أن تحركات قوات اليونيفيل في الجنوب لا تستوجب مرافقة من الجيش اللبناني، وهي جزء من المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701".

واعتبرت اليونيفيل أن "أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وللقرار 1701"، داعية السلطات اللبنانية إلى "التحقيق في الحادث ومحاسبة المرتكبين".

وأكدت أنها ستواصل "رصد أي خرق للقرار 1701، ورفع التقارير بشأنه بحيادية، وفق التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".

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