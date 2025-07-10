طقس حارّ في الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا فوق الجبال وفي الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا.

السبت:

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما ترتفع في المناطق الداخلية ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية.

الأحد:

قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة .

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الداخل من 18 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80%.

-حال البحر: مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,35

-ساعة غروب الشمس: 19,51