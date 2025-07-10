living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اتهامه بـ"التّكويع".. زهران يردّ!

10
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الإعلامي سالم زهران في إطلالة له عبر تلفزيون لبنان إنّه "مع استشهاد السيد حسن نصرالله وسقوط نظام الأسد وعدم ترجمة "وحدة المحور"، لم يعد بالامكان الحديث عن المحور كما كان. وأنا "معوّد قول اللي بفكر في براسي."

وحول عنوانَي "سالم زهران يتهجّم على حزب الله، وسالم زهران بـ كوّع" ردّ زهران قائلًا، إنّه "لم ولن يتهجّم على حزب الله، وأتحدّى أن يكون من كلمة واحدة تهجّمتُ بها على حزب الله. وأنا تحدثت عن ملفي السلاح والتطبيع بما ينظر له الحزب وتطابقت معه بالملفين الأكثر حساسية. وبموضوع "كوّع" فعندما ضعف بشار الأسد، قلت أنّ سوريا خسرت وذاهبة نحو الخيار الإسرائيلي."

وأضاف: "ما بحب إحكي الحقيقة إلا مثل ما شايفها، وأنا عندما أرى الخسارة أقول خسرنا وعندما أرى الربح أقول ربحنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout