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قال الإعلامي سالم زهران في إطلالة له عبر تلفزيون لبنان إنّه "مع استشهاد السيد حسن نصرالله وسقوط نظام الأسد وعدم ترجمة "وحدة المحور"، لم يعد بالامكان الحديث عن المحور كما كان. وأنا "معوّد قول اللي بفكر في براسي."

وحول عنوانَي "سالم زهران يتهجّم على حزب الله، وسالم زهران بـ كوّع" ردّ زهران قائلًا، إنّه "لم ولن يتهجّم على حزب الله، وأتحدّى أن يكون من كلمة واحدة تهجّمتُ بها على حزب الله. وأنا تحدثت عن ملفي السلاح والتطبيع بما ينظر له الحزب وتطابقت معه بالملفين الأكثر حساسية. وبموضوع "كوّع" فعندما ضعف بشار الأسد، قلت أنّ سوريا خسرت وذاهبة نحو الخيار الإسرائيلي."

وأضاف: "ما بحب إحكي الحقيقة إلا مثل ما شايفها، وأنا عندما أرى الخسارة أقول خسرنا وعندما أرى الربح أقول ربحنا".