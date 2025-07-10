بري: لا ألغي الحذر من حسباني

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تجنّب رئيس مجلس النواب نبيه بري الخوض في أي تفاصيل إضافية مرتبطة بالردّ اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم باراك، مكتفياً بالتأكيد على ما سبق أن أعلنه بأنّ هذا الردّ صيغ بعناية فائقة، انطلاقاً من مصلحة لبنان وسيادته، وراعى هواجس اللبنانيين كافة، إلى جانب مطالب حزب الله.

وحول ما اذا كان يتوقع ترجمة إيجابية للردّ اللبناني، قال برّي في حديث لـ"الجمهورية": "إن شاء الله".

وعمّا إذا كان مطمئناً، وإن كان منسوب التفاؤل لديه عالياً، اكتفى بالقول: "أنا دائماً لا ألغي الحذر من حسباني، فلننتظر ما ستؤول إليه الأمور، وعلى ما أقول دائماً: لا تقول فول قبل ما يصير بالمكيول".