خاص - القوات تهدّد لكنها لن تخرج!

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خاص tayyar.org -



قال مرجع سياسي إن تلويح القوات اللبنانية بالاستقالة من الحكومة اعتراضا على المعالجة الرسمية لملف سلاح حزب الله، إنما هو تهويل في الوقت الراهن.



ولفت المرجع إلى أن القوات لن تخرج من الحكومة في هذا التوقيت لأنها تحقق جملة مكاسب، كما حصل في التعيينات الإدارية وتلك المرتقبة في الهيئات الناظمة وغيرها، تماما كما في التشكيلات الديبلوماسية وقريبا في التشكيلات القضائية. وتاليا، تتخطى حالياً فوائد بقائها فوائد استقالة وزرائها.



لكن ليس من المستبعد أن تُقْدم على هذه الخطوة على مقربة أسابيع من الانتخابات النيابية بهدف التكسّب الانتخابي.