عناوين الصحف ليوم الخميس 10 تموز 2025

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الأخبار: شبح الخديعة فوق رأس مبعوث ترامب

برّاك عائد: سارى ما يمكن فعله مع إسرائيل

غزة: ورقة التهجير حاضرة



اللواء: باراك يحط في دمشق.. ومهمته بين رسالة لحزب الله وتصعيد مسيحي

عون لسلام عادل عبر الحوار.. والرئيس القبرصي يكشف عن مليار يورو للبنان

البناء: مفاوضات اتفاق غزة: تقدّم في ملفي الانسحاب والمساعدات وتعقيد إنهاء الحرب | مسؤول قطريّ في واشنطن… ونتنياهو يمدّد زيارته… وحماس: أبدينا كل المرونة | اليمن يضرب مجدداً في البحر الأحمر: إحراق وإغراق سفن تخرق قرار الحظر



الجمهورية: الرد اللبناني يقابل بتصعيد إسرائيلي

أبراج المراقبة من الشرق إلى الجنوب

النهار: صورة ضبابية ومتضاربة غداة زيارة برّاك... إسرائيل تطلق تحرّكات ميدانية في الجنوب

آلاف اللاجئين السوريين في لبنان يستعدون للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية

الديار: بيروت تــُحاور و«إسرائيل» تقصف... هل نثق بالدبلوماسية الأميركية؟

?l'orient le jour: Vers une poursuite de Naïm Kassem en justice



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: خلافات حول «فيلادلفيا 2» تعقد جهود الوسطاء

مصادر مصرية وفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تحاول تعطيل المفاوضات



الأنباء الكويتية: النقاش حول قانون الانتخاب يتحوَّل سجالاً بين المقيمين والمغتربين

عون من قبرص: السلام العادل عبر الحوار لتبادل كل الحقوق