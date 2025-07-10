أسرار الصحف ليوم الخميس 10 تموز 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تؤكد مصادر عربية دبلوماسية أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عندما وصلت إلى استهداف قيادة العمليات الأميركية في قاعدة العيديد في قطر خلقت تقدير موقف عربي خليجي جماعي واضح يقول بأن استمرار الحرب سوف يؤدي إلى إحراق الخليج بنيرانها وإقفال الممرات أمام نفطها وأنه يكفي توقف محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه حتى يغادر المقتدرون من أبناء الخليج بلدانهم نحو ملاذات آمنة يمكن العيش فيها. وتقول المصادر إن تقدير الموقف تمّ إبلاغه للرئيس الأميركي دونالد ترامب مشفوعاً برسالة تقول إن التريليونات التي تعهّد بها العرب سوف تتبخّر مع استمرار الحرب وتوقف تجارة الطاقة ومداخيلها، وتضيف المصادر أن التشاور العربي الأميركي أفضى إلى قناعة مشتركة بالحاجة لوقف الحرب فوراً من جهة ولفتح الباب لوقف حرب غزة التي شكلت سبب تعاطف شعبي عربي وغربي غير متوقع مع إيران، حيث صارت الصواريخ التي تستهدف تل أبيب عنوان احتفال شعبي عالمي بصفته الشكل الوحيد المتاح لمعاقبة “إسرائيل” على جرائمها بحق الفلسطينيين في ظل صمت دولي وعربي.

كواليس

يعتقد خبراء استراتيجيون وعسكريون أن تصاعد العمليات اليمنية خلال الأيام التي ترافق التفاوض حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس مجرد مصادفة بل هو خطة يمنية لتعزيز الموقف التفاوضي للمقاومة الفلسطينية، حيث تتكامل العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة في غزة وكثافتها مع التصعيد اليمني وتقول للإسرائيلي إنه عاجز عن فرض معادلة ردّ تبقي المبادرة العسكرية بين يديه ويعرض وقف إطلاق النار كحاجة فلسطينية تتمّ تلبيتها بشروط إسرائيلية بل بصفته حاجة إسرائيلية أيضاً في ظل تدهور المشهد العسكري لجيش الاحتلال وظهوره في موقف العجز والضعف أمام كثافة الضربات وضخامتها وقسوتها.

اللواء: أسرار



غمز

توقعت مصادر قضائية تزايد الملاحقات لوزراء ومدراء وموظفين كبار كانوا في الخدمة في المرحلة السابقة.



همس

إستبعدت فكرة استخدام القوة في مسألة نزع السلاح غير الشرعي، أقله في مهلة الأشهر السنة المقبلة.