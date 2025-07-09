living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" السلاح غير الشرعي خطر وجودي والنزوح السوري قنبلة موقوتة"... جورج وليد حرب يفتح النار: حكومة التناقضات فقدت ثقة الناس

9
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مقابلة سياسية شاملة مع الإعلامي ميشال دمعة عبر منصة "KPN Lebanon"، شدد الناشط السياسي والاجتماعي الدكتور جورج حرب على أهمية فتح المجال أمام الجيل الشاب في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن البلاد بحاجة إلى "طريقة تفكير جديدة" تُعيد الأمل إلى اللبنانيين.
وأكد حرب انتماءه إلى "مدرسة الصدق والمصارحة"، منتقدًا بشدة من وصفهم بالسياسيين الذين يمارسون الكذب كمنهج، ما ساهم برأيه في تدمير الثقة بين المواطن والدولة. وأشار إلى أن الصادقين في لبنان غالبًا ما يُدفعون ثمن مواقفهم، في ظل تغييب الحقيقة عن الإعلام وطمس الوقائع.
وعن تقييمه الأولي للحكومة الجديدة، قال حرب إن التوقعات كانت مرتفعة في بداية العهد، لكن بعد مرور أكثر من مئة يوم لم يُلحظ أي تغيير جوهري. وعبّر عن خيبة الأمل من تراجع الوعود المتعلقة بملفات الإنماء والاقتصاد والسياحة، مؤكدًا أن "اللبنانيين بدأوا يخسرون الأمل".
وفي حديثه عن ملف السلاح، دعا حرب إلى وضع استراتيجية دفاعية واضحة تُنهي وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وبشكل خاص سلاح "حزب الله"، مشددًا أن القوة وحدها لن تنزع هذا السلاح، والحل الوحيد يكمن في "الحوار الصادق المبني على ضمانات حقيقية". كما طالب بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وكل من يمتلكه على الأراضي اللبنانية.
واعتبر حرب أن استمرار وجود اللاجئين السوريين يشكل "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطر التوطين ضمن مشروع دولي لتغيير التوازن الديموغرافي في لبنان. وأشار إلى مسؤولية بعض القوى السياسية، وتحديدًا "القوات اللبنانية"، في عرقلة عودة اللاجئين، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم من هذا الملف ومحاسبة من يتواطأ على بقاء النزوح.
رفض حرب الطروحات القاضية بإلغاء ستة نواب المغتربين، مؤكدًا أن هذا التمثيل ضروري لإعادة ربط الاغتراب بلبنان وتحفيزه على دعم الوطن سياسيًا ودبلوماسيًا. وانتقد ما وصفه "بحسابات الربح السريع" التي تحكم تفكير بعض القوى، مقابل غياب النظرة الاستراتيجية لمستقبل لبنان.
وفي ختام المقابلة، تطرق حرب إلى قضاء البترون، واصفًا إياه بـ"لبنان المصغر"، حيث التقت الإرادة مع التخطيط فبدأت مسيرة الإنماء. لكنه شدد على الحاجة لاستكمال المشاريع، وفي مقدمتها سد المسيلحة، منتقدًا من يحوّل القضايا الإنمائية إلى مادة للتجاذب السياسي.
وختم حرب بالتأكيد على تمسكه بالبقاء في لبنان والعمل من أجله، قائلاً: "أنا بقيت بلبنان لأنني أريد أن أعيش فيه أنا وأولادي وأحفادي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout