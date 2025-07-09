هكتور الحجار زار صيدا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

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زار الوزير السابق للشؤون الاجتماعية، الدكتور هكتور الحجار بلدية مدينة صيدا، وعدداً من الجمعيات والمؤسسات الصحية والاجتماعية في المدينة، وذلك في إطار متابعته للقضايا الاجتماعية والإنمائية والصحية

استهل الحجار زيارته بجولة في المستشفى التركي في المدينة ، حيث التقى رئيسة مجلس الإدارة منى الترياقي، وجال معها على أقسام المستشفى، مستمعاً إلى أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، ولا سيّما في ما يتعلق بسبل استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ثم انتقل الى مقر جمعية "أهلنا"، حيث كان في استقباله رئيسة الهيئة الإدارية سحر جبيلي وفريق العمل، وجرى عرضٌ مفصّل لنشاطات الجمعية، وبحث في آفاق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

كما زار الحجار بلدية صيدا، وكان اللقاء فرصة لتهنئة المهندس مصطفى حجازي بانتخابه رئيسا للبلدية ولاتحاد بلديات صيدا الزهراني ، وتمّ التداول في أولويات المدينة وسبل تعزيز العمل البلدي التنموي.

واستكمل لقاءاته لتشمل جمعية "لنا المستقبل"، حيث التقى رئيسها جان مخول وعدداً من العاملين فيها، وعرض الطرفان في خلاله للتحديات التي تواجهها الجمعية، لا سيّما في ما يتعلق بخدماتها الموجهة لذوي الحاجات الخاصة،كما تطرق النقاش الى سبل إطلاق برامج دامجة ومستدامة.

واختتمت الجولة بزيارة جمعية "المواساة "الخيرية ، حيث استقبلته رئيسة الهيئة الإدارية رولا أنصاري وأعضاء الهيئة، وقد تم عرض مشاريع الجمعية وخططها المستقبلية، بالإضافة إلى جولة في أقسامها. كما لبى الحجار دعوة الجمعية إلى غداءٍ تكريمي أقيم على شرفه.

وأكد الحجار في ختام جولته أهمية "دعم المبادرات المحلية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لما فيه خير المدينة وأهلها، وخاصة الفئات الأكثر حاجة".