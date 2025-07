Le conseil politique du Courant patriotique libre : La dualité des Forces entre pouvoir et opposition est mise à nu... Une iniquité dans le dossier du casino et Roland Khoury en est victime

A + A -

Le conseil politique du courant patriotique libre a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté des développements et a publié la déclaration suivante :

1- Alors que l’émissaire américain Tom Barrack a reçu les réponses libanaises à la liste des demandes américaines, Israël a poursuivi son agression, ses assassinats et sa violation de la souveraineté libanaise, en particulier dans le sud.

L'Etat libanais est appelé à retirer les prétextes des mains de l'ennemi afin de garantir l'intérêt national suprême, car limiter les armes à l'armée signifie que l'Etat assume la responsabilité de la résistance en défendant la terre et le peuple, et qu'il n'y a pas de défaite pour aucune composante du pays. Nous réitérons la position du Président du "Courant" selon laquelle les questions des réfugiés et des déplacés doivent être résolues en même temps que le dossier des armes, car elles sont liées à la défense et à la protection du Liban.

2- Le Courant voit dans l'attaque des forces libanaises contre les pouvoirs constitutionnels du Président de la République de négocier avec l’étranger, une tentative persistante et habituelle de bafouer les pouvoirs et d'affaiblir la position de la présidence. Alors que le Liban passe par un carrefour difficile et des défis existentiels, elles exercent une amplification médiatique sur ce dossier pour des raisons électorales connues, tout en frappant les pouvoirs des droits sans se soucier de rien d'autre que de leurs intérêts étroits.

Le double jeu des forces libanaises, qui consiste à profiter du pouvoir et à conserver la carte de l'opposition, est mis à nu, car elles sont un partenaire à part entière du pouvoir et sont responsables, au sein du gouvernement, des dossiers des réfugiés, des dépôts du peuple, du déficit financier, de l'audit criminel, de l'enquête sur l'explosion du port, de l'électricité, de l'eau, des conditions de vie, et du dossier des armes. Elles font partie de l’état comateux et de l'impuissance du gouvernement, et menacer de démissionner est du pur populisme qui ne les exonère pas de leur responsabilité.

3- Le Courant met en garde contre le ciblage politique de l'autorité à son égard dans plus d'un dossier administratif, nominatif et judiciaire. Dans ce contexte, le Courant condamne l'injustice dans le dossier du Casino du Liban, qui fait passer son directeur, Roland Khoury, de suspect à victime en raison de sa propreté et de son comportement dans la lutte contre le marché noir et la préservation des fonds du casino. Si cette fonction est convoitée par quelqu’un, qu'il le fasse dans les règles et non en portant atteinte à la dignité des personnes. Et si quelqu'un se désole de l'absence d'une boîte noire dans le casino et veut la faire revivre, qu'il ne porte pas atteinte à l’humain et le propre de la direction du casino.

4- A moins d'un mois du cinquième anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, le conseil politique se demande en accord avec les familles des victimes sur le sort de l'enquête et les raisons du retard dans l'émission de la décision préliminaire, et où en est l'autorité chargée de dévoiler la vérité, de poursuivre les vrais coupables, et de clore ce dossier dans toutes ses dimensions, y compris l'indemnisation et la reconstruction de cette installation économique essentielle dans la relance de l'économie.