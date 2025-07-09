عواد: "بتعاني القوات اللبنانية من إزدواجية بمواقفها"!

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ لشؤون العمل الوطني ربيع عوتد عبر إكس:

"الشعبوية والحسابات الضيقة ما بتبني وطن!!!

بتعاني القوات اللبنانية من إزدواجية بمواقفها بين التهديد بالإنسحاب من الحكومة بحجة الإعتراض، وبين محاولة الإستفادة من التعيينات والمكاسب على الطاولة... هيدي مثل محاربة طواحين الهوى ...

التناقض بيكمل لمّا تصوّروا حالكن برات السلطة، وبالحقيقة إنتو جزء من المنظومة وعم تكرّسوا المحاصصة، وبتهاجموها بس لمّا ما تكون لمصلحتكن.

بيكمّل التناقض لمّا تعتبروا حالكن عرّابين العهد والحكومة، وبنفس الوقت بتحاولوا تشرذموهن وتفجروهن من الداخل...

هل هيدي الممارسات بتخدم الشفافية والمبدئية يلّي عم ترفعوا شعارها؟! أو بتخدم مصالحكن الإنتخابية الضيقة على حساب المصلحة العامة؟!"