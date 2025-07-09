إليكم حقيقة ما حصل في بحمدون!

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صدر عن وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عن سقوط قتيل في منطقة بحمدون، عقب إشكال وقع بين أحد أبناء المنطقة وأحد النازحين السوريين.

يهم الوكالة أن تؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة وأن حقيقة الأمر هو أن مساء الثلاثاء وقع إشكال بسيط بين أحد أبناء المنطقة وأحد العمال السوريين تمت معالجته فوراً.

يرجى من وسائل الإعلام التوقف عن نشر الأخبار المسيئة إلى الأمن الاجتماعي والتأكد من مصدر الخبر بدقة.

كما صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي: "تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية خبرًا حول حصول جريمة قتل بتاريخ اليوم 9-7-2025 في بحمدون، إثر إقدام شخص من الجنسية السورية على إطلاق النار على مواطن لبناني أمام المارة على الطريق العام.

تنفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هذا الخبر.

إزاء ذلك، تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة."