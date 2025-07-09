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طقسٌ حارّ جدًّا حتى هذ اليوم..

9
JULY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا فوق الجبال وفي الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت المقبل، حيث تنخفض ويتحول الطقس الى معتدل نسبيا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة:

غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، وبالتالي يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا.

السبت:

غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في المناطق الساحلية والداخلية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة ، في الداخل من 18 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,35

-ساعة غروب الشمس: 19,51

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