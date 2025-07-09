CMA MEDIA تدخل في مفاوضات حصرية للاستحواذ على “Brut”

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أعلنت CMA MEDIA دخولها في مفاوضات حصرية للاستحواذ على BRUT المنصة الإعلامية الرقمية الرائدة وأكبر مصدر إخباري أوروبي على منصّتي تيك توك وإنستغرام، والتي تتمتع بحضور في الهند والولايات المتحدة.

وفي مشهد إعلامي يتجه فيه النمو بشكل متسارع نحو المنصّات الرقمية، يعكس هذا التحرك قناعة راسخة بأن مستقبل الأخبار يكمن في أنواع مبتكرة من المحتوى، المصمّمة أساساً لتناسب الأجيال الجديدة ومنصّات التواصل الاجتماعي.

تتواجد Brut، في أكثر من 100 دولة وتصل الى أكثر من 500 مليون مشاهد شهرياً من جمهور مكتَسب بشكل طبيعي عبر منصات يوتيوب، تيك توك وسناب شات.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودلف سعادة أن إنضمام منصة Brut لـCMA MEDIA سيُعزّز حضورها في المجال الرقمي، فهي وسيلة إعلامية شابة أصبحت مرجعاً اساسياً في فرنسا وعلى المستوى الدولي.

وأضاف: "سيسمح لنا هذا التعاون بتسريع وتيرة تطورنا في الأشكال والأنماط التي تعيد تشكيل طريقة إنتاج المعلومات واستهلاكها. نحن مساهمون في Brut منذ عامين، ونشترك معها في الالتزام ذاته بالإعلام الموثوق والمستقل والمتاح للجميع، بما ينسجم مع روح العصر. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة جديدة في بناء مجموعة إعلامية قوية وحديثة، مستعدة للمستقبل."

تسريع التحوّل الرقمي لمجموعة إعلامية عالمية

تتمتعCMA MEDIA بحضور قوي بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، اذ تُحقق RMC BFM ما يزيد عن 8.5 مليار مشاهدة فيديو سنوياً، ويتابعها أكثر من 55 مليون شخص.

وسيشكل هذا الاستحواذ محطة استراتيجية محورية في تحّول CMA MEDIA، مما يجعلها أول مجموعة كبرى رائدة في مجال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع تعتمد الرقمنة بهذا النطاق الواسع. كما ستخدم هذه الخطوة طموحها في ان تصبح لاعبا عالميا قادرا على مواكبة عادات وتطلعات جماهير الغد.

وسيسهم دمج BRUT ضمن CMA MEDIA في تقديم مجموعة أوسع من أشكال المحتوى، ما يفتح الباب أمام فرص كبيرة في انتاج المحتوى، وتوسيع تنوع الجمهور المستهدف، وتعزيز قدرة المجموعة على صحافة متعددة القنوات، مبتكرة ومسؤولة.

الحفاظ على الاستقلالية وتعزيز القيم المشتركة

كانت CMA Media على مدى العامين الماضيين تمتلك حصة في Brut، وقد أسهم المسار المشترك وعلاقة الثقة التي تطورت بين الطرفين في تهيئة الظروف لاتخاذ هذه الخطوة، التي أصبحت تبدو اليوم منطقية وطبيعية.

وسيبقى مؤسسو Brut وطاقمها الإداري منخرطين بشكل كامل في هذا الفصل الجديد، حفاظا على الهويّة الأساسية لها والتي ميّزتها ومنحتها المصداقية: صحافة مهنية، محتوى أصلي وصوت قوي في القضايا الاجتماعية والبيئية والثقافية.

ولفت الشريك المؤسس ورئيس "Brut" Guillaume Lacroix إلى أن "هذه الشراكة مع CMA Media تشكّل اسمترارية طبيعية. فنحن نتشارك الطموح ذاته: إعادة ابتكار الإعلام استجابة لعادات الأجيال الجديدة وتحديات عصرنا."

وقال: "بدعم CMA MEDIA ستكون Brut قادرة على تسريع توسعها الدولي ومواصلة إيصال الصوت الحر، الملتزم والمبتكر. وأشكر جميع المساهمين الذين دعمونا منذ البداية، كما أشكر فريق Brut على عملهم الاستثنائي."

تعزيز انتشار الأخبار على المستوى العالمي

تتخذ CMA MEDIA من خلال دمج Brutخطوة مهمّة نحو تعزيز دورها كلاعب دولي يتماشى مع الانتشار العالمي لمجموعة CMA CGM . ويتجاوز جمهور Brut حدود فرنسا، اذ يصل إلى مئات الملايين من المشاهدين شهريًا في مختلف القارات، لا سيما في أوروبا، حيث تُعدّ واحدة من أبرز وسائل الإعلام.

ويعكس هذا الاستحواذ استراتيجية استثمارية طويلة الأمد، تتماشى بالكامل مع القيمة الاستراتيجية لـ Brut وموقعها الريادي، وإمكاناتها للنمو الدولي، وقوة علامتها التجارية وتأثيرها.

وتتقاسم CMA Media و Brut قناعة مشتركة بأن دمج خبراتهما سيسهم في كتابة فصل جديد في تطور الصحافة الرقمية.

حول CMA Media

CMA Media هي الشركة التابعة لمجموعة CMA CGM وتُعدّ ثالث أكبر مجموعة إعلامية خاصة في فرنسا، وتضم قسماً مرئياً رائداً يشمل أبرز وسائل الإعلام الإخبارية في فرنسا، مثل BFM TV و RMC، الى جانب قسم صحفي يضم منشورات معروفة مثل La Provence، Corse Matin، La Tribune و La Tribune Dimanche.

كما تشمل CMA Media استثمارات المجموعة في القطاع الإعلامي، ولا سيما حصصها في Groupe M6 و Brut.