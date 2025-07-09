إمتحانات الشهادة الثانوية إنطلقت بفروعها الأربعة.. سلام للتلامذة: "نهنّئكم واللي سقط في دورتين"!

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انطلقت اليوم الاربعاء امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية بفروعها الأربعة في الاقضية كافة.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام إنّ "وزيرة التربية ستزور الجنوب غداً للاشراف على سير الامتحانات هناك".

وأضاف: "كما أجرينا الانتخابات البلدية ننظم اليوم الامتحانات الرسمية وهو تأكيد أن لبنان يستعيد عافيته ويعود الى انتظامه الطبيعي ويجب أن نستمرّ على هذا المنوال." وتوجّه الى التلامذة قائلًا: "أدرك حالة التوتّر لديكم لكن الوصول الى هذه المرحلة إنجاز نهنّئكم عليه و"اللي سقط في دورتين".

وخلال جولتها التفقدية على سير الامتحانات في عدد من المراكز في بيروت قالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إنّنا "نعمل في ظروف استثنائية لكن كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أننا صامدون بكل الطرق وكانت هناك تجاوزات في السابق لكننا فتحنا صفحة جديدة وعلى وزارة التربية استعادة عافيتها وأداء مهماتها كما يجب."

وأوضحت أنّنا "نأمل بألا يتأخّر صدور النتائج والاستعدادات كاملة للسير كما يجب في إتمام هذه المهمة."