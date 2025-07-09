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خاص - برّاك والتنبيه الأخير: مستقبلكم بين فرصة وقعر!

9
JULY
2025
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خاص tayyar.org -

علّق مصدر ديبلوماسي على الإطلالة التلفزيونية للموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك: "اشتملت المقابلة على كثير من الكلام الأخير قبل مغادرته. تحدّث بمزيج من العقل والعاطفة والمصلحة.

هو يريد تحقيق إنجاز بثمن مقبول، لذلك كان ليّناً في الشكل كي لا يُجفل، حاسماً في إيصال مضمون الموقف الرئاسي الأميركي كي لا يُساء التقدير.

واضحٌ أنه خيّر لبنان بين فرصة لمستقبل جديد وبين الاستقرار في القعر. وجليٌّ أنه سمع نوعاً من الالتزام من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري في مسألة السلاح، لكنه حذِر نظراً إلى معرفته بدقائق العقل السياسي اللبناني والقدرة على التسويف والمماطلة ظنّاً بقدرة الوقت على تذويب الأولويات".


وختم المصدر: "نحن امام فترة اختبار، ستكون دقيقة وفائقة الحساسية، يُفترض بالمسؤولين فهمٌ أكثر عمقاً للتطورات والتغيّرات الحاصلة في المنطقة والتصرّف وفق هذا المقتضى. فأي من هذا التغيّر ليس مفصولاً عن لبنان!".

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