الأنباء الكويتية: يتعذر القبول بتسليم السلاح في ظروف كهذه

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الأنباء الكويتية: في معلومات خاصة بـ «الأنباء» من مقربين من مرجع لبناني رسمي كبير، أن حزب الله أبلغ إلى كل من رئيسي الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري «أنه يتعذر القبول بتسليم السلاح في ظروف كهذه، خصوصا في ظل استمرار إسرائيل في حربها المفتوحة». وللغاية سأل الرئيس بري عن وجود اتفاق جديد لم يتبلغ به لبنان من عدمه.

وهنا تحدث المقربون من المرجع الرسمي: «شعرنا بأننا أمام أمر واقع مفاده ان الجانب الإسرائيلي مستمر في حربه، بعيدا من أي ضوابط، وللغاية مارسنا حقنا في طرح أسئلة، مع الأمل في الحصول على جواب يختلف عن الطريقة الإسرائيلية المعتادة بالاستمرار في الحرب من قصف جوي وأعمال قتل وتكريس الاحتلال على الأرض ومنع أهل القرى والبلدات الحدودية من العودة والاستمرار في احتجاز الأسرى».