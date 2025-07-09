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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 تموز 2025

9
JULY
2025
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الأخبار: للصبر حدود ونحن جاهزون
إيجابية كلامه لم تزل القلق من تصعيد إسرائيلي
برّاك: نافذة فرص لـ 3 أشهر
غزة: لعنة بيت حانوت باقية

 

 

 

 

اللواء: براك يعود بعد أسبوعين لإحداث خرق في تسليم السلاح
سلام من عين التينة ينوه بموقف برّي.. والقضاء يطلب رفع الحصانة عن وشكيان

 

 

 


البناء: ترامب ونتنياهو لإتمام اتفاق غزة… وباراك يدعو لبنان للحاق بالتغيير في المنطقة | قاسم يشيد بمواقف رئيس الجمهورية: المقاومة قادرة ولصبرها على الاحتلال حدود | حردان في ذكرى سعاده: المقاومة حاجة وطنية لتعديل الموازين في وجه الاحتلال

 

 

 


النهار: لبنان في مرحلة انتظار رد برّاك على ردّه مؤتمر باريس يتأخر بسبب بطء الإصلاحات

 

 

 



الجمهورية: برّاك: لا تفاوض للسنة المقبلة

 

 

 

 

الديار: برّاك يطرح تسوية صعبة والحكومة على مفترق طرق
تحويلات المغتربين تبقي الاقتصاد حيًّا رغم الأزمات
انطلاق الامتحانات الرسمية وسط احتجاجات وتحديات تربوية

 

 

 


l'orient le jour: Après l’épisode Tom Barrack, le gouvernement fragilisé, mais

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يُجري محادثات جديدة مع نتنياهو لإنهاء «مأساة» غزة

 

 

 


الأنباء الكويتية: انطباعات إيجابية لزيارة باراك مغلّفة بـ «ولكن»
أسئلة لبنانية تنتظر من أميركا رداً إسرائيلياً بشأن وقف الحرب

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