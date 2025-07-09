عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 تموز 2025

الأخبار: للصبر حدود ونحن جاهزون
إيجابية كلامه لم تزل القلق من تصعيد إسرائيلي
برّاك: نافذة فرص لـ 3 أشهر
غزة: لعنة بيت حانوت باقية
اللواء: براك يعود بعد أسبوعين لإحداث خرق في تسليم السلاح
سلام من عين التينة ينوه بموقف برّي.. والقضاء يطلب رفع الحصانة عن وشكيان
البناء: ترامب ونتنياهو لإتمام اتفاق غزة… وباراك يدعو لبنان للحاق بالتغيير في المنطقة | قاسم يشيد بمواقف رئيس الجمهورية: المقاومة قادرة ولصبرها على الاحتلال حدود | حردان في ذكرى سعاده: المقاومة حاجة وطنية لتعديل الموازين في وجه الاحتلال
النهار: لبنان في مرحلة انتظار رد برّاك على ردّه مؤتمر باريس يتأخر بسبب بطء الإصلاحات
الجمهورية: برّاك: لا تفاوض للسنة المقبلة
الديار: برّاك يطرح تسوية صعبة والحكومة على مفترق طرق
تحويلات المغتربين تبقي الاقتصاد حيًّا رغم الأزمات
انطلاق الامتحانات الرسمية وسط احتجاجات وتحديات تربوية
l'orient le jour: Après l’épisode Tom Barrack, le gouvernement fragilisé, mais
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يُجري محادثات جديدة مع نتنياهو لإنهاء «مأساة» غزة
الأنباء الكويتية: انطباعات إيجابية لزيارة باراك مغلّفة بـ «ولكن»
أسئلة لبنانية تنتظر من أميركا رداً إسرائيلياً بشأن وقف الحرب