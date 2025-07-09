أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 تموز 2025

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اللواء: أسرار

لغز

تذمر مؤسسات الصيرفة من الفئة الأولى من تباطؤ العمل والنشاط التبادلي، وتأمل بظروف أفضل في ما تبقَّى من الصيف الحالي..





غمز

شكا رئيس تكتل نيابي في مجلس رئاسي، ممَّا وصفه اضطهاد اتباعه في الادارات العامة..

همس

تبيّن لمتابعين زيارة نتنياهو الى واشنطن استجابة البيت الأبيض لطلبه بتأخير إعلان صفقة الأسرى لأيام قليلة!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

وصفت مراجع حكومية كلام رئيس حزب القوات اللبنانية عن الورقة الرئاسية التي سلّمها لبنان للمبعوث الأميركي توماس باراك رداً على الورقة التي تسلمها لبنان قبل أسابيع بالموقف الانفعالي والمتسرّع لأن وصف جعجع للموقف الرئاسي بـ غير الدستوري وغير الشرعي هو وصف غير دستوري وغير شرعي وغير قانوني، لأن الدستور أناط برئيس الجمهورية منفرداً حق البدء بإدارة أي تفاوض مع جهات خارجية على أن يضع مجلس الوزراء في صورة ما يجري عندما تتبلور صيغة اتفاق تحتاج إلى الإقرار وما يجري لا يزال دون مستوى الحديث عن اتفاق وهو مجرد تبادل لوجهات النظر. وبالطبع فإن لرئيس الجمهورية أن يستأنس بآراء رؤساء ووزراء في سياق هذا التداول الذي يصبح موضوعاً للبحث في مجلس الوزراء إذا انتهى إلى مشروع اتفاق وإذا بقي في دائرة توضيحات تسهل تنفيذ الاتفاق السابق فهو ممارسة طبيعيّة من صلب الصلاحيات الرئاسية في رعاية شؤون الدولة واستغربت المراجع كلام جعجع الذي ينتقص من صلاحيّات رئيس الجمهورية في وقت يكثر فيه القادة المسيحيون الكلام عن الحاجة لتعزيز هذه الصلاحيات.

كواليس

تعتقد مصادر دبلوماسية أن المحادثات الجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف تسفر عن تكريس معادلة هدنة هشّة في حروب المنطقة بعدما لم يتحقق أي نصر حاسم فيها وتحولت الى حروب استنزاف، خصوصاً أن واشنطن وتل أبيب لا تتحمّلان هذا النوع من الحروب، وبالرغم من خطاب نتنياهو الداعي لمواصلة الحرب فهو يرهن حروبه بالحصول على دعم أميركي قابل للتحوّل إلى مشاركة كما حدث في الحرب على إيران، ومرحلة الهدنة الهشة هي ساحة لحروب الظلال الأمنيّة والإعلاميّة بما تتضمنه من مشاريع فتن واغتيالات واستهدافات غامضة وحروب سيبرانية بانتظار تبلور صورة العلاقة الأميركية مع روسيا والصين ومواقف الدول العربية والإسلامية من الحروب الإسرائيلية وتداعياتها.