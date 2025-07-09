برّاك: إذا اختارت القيادة السياسية هذا المسار فسنرشد ونساعد

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

حول الوضع في لبنان تحدّث المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك فقال مخاطبا اللبنانيين، «إنّ المنطقة تتغيّر فإذا لم ترغبوا في التغيير إذا كان الناس لا يريدون التغيير فقط أخبرونا ولن نتدخل»، ومن دون مطالبة إسرائيل بجدول زمني لانسحاب قواتها المحتلة لأراض لبنانيّة أو لوقف اعتداءاتها وإطلاق الأسرى والتوقف عن انتهاك أجواء لبنان قال باراك إن «نزع سلاح حزب الله كان دائمًا حقيقة بسيطة وواضحة جدًا»، مضيفاً «المقصود ليس فقط سلاح حزب الله بل أيضًا سلاح الفلسطينيين والميليشيات المسلحة وإذا اختارت القيادة السياسية هذا المسار فسنرشد ونساعد».

وذكر أن «الخليج يؤكّد التزامه، لكنه أكّد كذلك التزامه بمساعدة لبنان وشعب الجنوب والشيعة على الأساس نفسه، وهو التوصل إلى اتفاق حقيقيّ أي جداول زمنية حقيقية ومهل حقيقية ونزع سلاح حقيقيّ وليس بالضرورة أن يتم ذلك بطريقة عدوانية».

ولفت باراك إلى أن «ما فعله الجيش اللبنانيّ جنوبي الليطاني منذ توقيع الاتفاق مذهل، رغم أنّ الاتفاق لم يثمر ثماره لما يعتبره الطرفان خرقًا لذلك علينا سد الثغرات». مكتفياً باعتبار الانتهاكات الاسرائيلية مجرد التباس يحتاج الى سد الثغرات.