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شو الوضع؟ "حبس أنفاس" في انتظار الرَدين الأميركي والإسرائيلي... الغارات تتوسع إلى الشمال والراعي في بعبدا منتقداً السلوك الرسمي السوري مع المسيحيين!

8
JULY
2025
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تبادل الرسائل الواضحة انتهى. لبنان الرسمي صاغ ردّه بعد طولِ مشاورات ومداولات، وتوم برّاك من جهته بدا مرناً في الشكل، لكن في العمق رمى الكرة في الملعب اللبناني. ونتيجة للنوايا المعروفة أميركياً وخاصة إسرائيلياً، فإن الأنظار اللبنانية باتت مصوبة إلى واشنطن وتل أبيب، ترقباً للرد المنتظر، هدنةً أم عدواناً جديداً.

وقد استكمل توم براك لقاءاته مع قائد الجيش رودولف هيكل، وعلى خط مواز كان رئيس الحكومة يبحث نتائج الرد اللبناني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

تزامناً كانت الغارات الإسرائيلية تطاول الشمال وتحديداً العيرونية، مستهدفة ما أعلنته معلومات صحافية كوادر من حركة "حماس".

 

في هذا الوقت زار البطريرك بشارة الراعي قصر بعبدا، لافتاً بعد لقائه الرئيس جوزاف عون إلى أن حصر السلاح يحتاج الى بعض الوقت، وإلى وجود "مسار سيمرّ عبر الحكومة"، مبدياً عدم التخوف من ان تعود الحرب.

ووجه البطريرك انتقاداً ضمنياً للسلطات السورية في ظل كل ما يحصل ومن ضمن ذلك تفجير كنيسة مار الياس. فإذ لفت إلى ان وضع المسيحيين في سوريا صعب، أكد أن الانفجار الذي استهدف الكنيسة امر مقلق، خصوصاً وان ردود الفعل عليه غابت من الرئيس السوري ومن الحكومة السورية، ومشيراً إلى وجود "نقطة استفهام حول هذا الموضوع".

 

من جهتها شددت الهيئة السياسية في "التيار" على "أن حصر السلاح بيد الجيش يعني أن الدولة تتسلم مسؤولية المقاومة بالدفاع عن الأرض والشعب وليس في الأمر أي إنكسار لأي مكوّن من مكوّنات الوطن".

وسلّطت الهيئة الضوء عل ازدواجية "القوات" بين السلطة والمعارضة، معتبرة أن لعبتها المزدوجة في الاستفادة من السلطة والاحتفاظ بورقة المعارضة مكشوفة"، ومشيرةً إلى أن "القوات شريكة كاملة في السلطة وهي مسؤولة من ضمن الحكومة عن ملفات النازحين وودائع الناس والفجوة المالية والتدقيق الجنائي والتحقيق في انفجار المرفأ والكهرباء".

وعلى صعيد ملف كازينو لبنان رفعت الهيئة الصوت مؤكدة وجود مظلومية وبالتالي فإن رولان خوري هو ضحية، داعية في المقابل من يحلو المنصب في عينه إلى فعل ذلك بناءً للأصول وليس بالافتراء على كرامات الناس، مضيفةً في رسائل بالغة الدلالة: "اذا كان احد محروماً من عدم وجود صندوق اسود في الكازينو ويريد اعادة احيائه، فالسبيل ايضاً لا يكون بالتعدّي على الآدمي والنظيف".

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