living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون عرض مع البطريرك الراعي الأوضاع العامة والتطورات على الساحة الإقليمية‎

8
JULY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على الساحة الإقليمية.

بعد اللقاء، تحدث البطريرك الراعي الى الصحافيين فقال:

"تشرفت بزيارة فخامة الرئيس، وهي ضرورية لانه لم يتسن لي قبلاً المجيء لشكره على اهتمامه وزياراته للاطمئنان على صحتنا في المستشفى وفي بكركي، ومن واجبي المجيء لشكره. وكانت مناسبة تحدثنا فيها عن كل الأمور، والرئيس يعطينا الثقة، كما اننا نطلع على الأمور من منبعها، وهي في قلبه وعقله وتفكيره. هناك أمور تسير بشكل ممتاز، وأخرى تحتاج الى انتظار، انما فهمنا كل الأمور وتحدثنا عن كل المواضيع."

سئل: هناك اتصالات لعودة الاستقرار في الجنوب ومنها زيارة المسؤول الأميركي توماس براك الى القصر الجمهوري. هل اطلعكم فخامة الرئيس على حصيلة هذه الاتصالات؟

أجاب: ان فخامة الرئيس يرى ان زيارة السفير براك كانت ممتازة، وقدّم لبنان الرد على الاقتراحات الأميركية، في انتظار رد حزب الله. وقد تسلّم براك رد رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، وسيطلع عليه لوضع ملاحظات، اذا وجدت، على ان يعود بجواب، ولكنهم مرتاحون للرد ولما تضمنته الورقة الأميركية.

سئل: هل تؤيدون حماية دولية للمسيحيين في سوريا بعد ما جرى ويجري هناك؟ وهل لديكم زيارة قريبة الى هناك؟

أجاب: لم نتطرق الى هذا الموضوع، ولا يحتاج الامر الى حماية. تحدثنا عن سوريا بشكل عام، وعن نظرة الرئيس عون لهذه الأوضاع، والمشاكل الاخرى ومنها النازحين السوريين في لبنان، وقدرة سوريا على النهوض. ولكنه الى جانب الدولة السورية وهو ايّد رفع العقوبات عنها وإلغاء الحصار الذي كان مفروضاً عليها، وهناك بعض الملاحظات العامة، وليس هناك صحة لما يشاع عن ضم طرابلس، فهو امر غير مطروح، والدول تؤيد هذا القول.

وأضاف البطريرك الراعي: لا شك ان وضع المسيحيين في سوريا صعب، والانفجار الذي استهدف الكنيسة امر مقلق، خصوصاً وان ردود الفعل عليه غابت من الرئيس السوري ومن الحكومة السورية، وهناك نقطة استفهام حول هذا الموضوع عندنا وعند الرئيس عون القلِق مما يحصل. فالمسيحيون يريدون ضمانات للعيش، وهكذا نفهم قيمة لبنان على ضوء ما حصل في سوريا، فهنا يعيش المسلم والمسيحي على قدم المساواة.

سئل: هل تعتقدون ان عدم تطبيق مبدأ حصرية السلاح قد يعيق قيام مبدأ الدولة في لبنان؟

أجاب: كلا، ليس هناك شيء من هذا القبيل، الامر يحتاج الى بعض الوقت، وفخامة الرئيس متفهم لهذا الموضوع، وهناك مسار سيمرّ عبر الحكومة. ولكن ليس هناك خوف من ان تعود الحرب.

سئل: هل لديكم قلق من ترك لبنان وحيداً في حال عدم اللحاق بالمتغيرات في المنطقة؟

أجاب: كلا، لبنان ليس وحيداً، هناك دول عظمى تقف معه كالولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، ليس هناك مخاوف كتلك التي نفكر بها، وهي غير موجودة الحمد لله. 

وزير الطاقة والمياه

وكان الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم، وزير الطاقة والمياه جو صدّي الذي اطلعه على نتائج زياراته الى الكويت وأبو ظبي وقطر، والخطوات التي تقوم بها الوزارة لانشاء معامل انتاج الكهرباء.

كما تطرق البحث الى التحضيرات الجارية لتأليف الهيئة الناظمة للكهرباء.

الرئيس عون الى قبرص غداً

الى ذلك، يغادر الرئيس عون غداً الى نيقوسيا في زيارة رسمية الى جمهورية قبرص، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. 

وسيجري الرئيس عون الذي يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين، محادثات مع نظيره القبرصي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout