رئيس الحكومة عرض مع الصادق والدويهي وضو وفنج المستجدات الحواط: لحصرية السلاح في يد الشرعية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا الحكومية، النواب: وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو والنائب السابق رامي فنج، وجرى عرض للمستجدات الراهنة.



الحواط

واستقبل الرئيس سلام النائب زياد الحواط الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع دولة الرئيس عددا من المواضيع، وأكدنا ضرورة تأمين كافة المستلزمات الضرورية لتسليم السلاح في اسرع وقت ممكن وتطبيق القرارات الدولية وحصرية السلاح في يد الشرعية اللبنانية، وان تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهذا الموضوع هو بيد مجلس الوزراء مجتمعا، وعلى المجلس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية لبنان واللبنانيين، خاصة ان لبنان يمر بمرحلة انتقالية وكذلك المنطقة كلها، والتغيرات التي تحصل في المنطقة يجب أن تشمل لبنان، والا يكون لبنان خارج هذا التحول الذي يحصل في المنطقة، فاليوم هناك اهتمام دولي في مستقبل لبنان ويجب ان نستفيد من ذلك وعدم تضييع الفرصة من جديد".



اضاف:" اما على الصعيد الانمائي والاجتماعي سلمنا دولة الرئيس دعوة لزيارة مدينة جبيل وحضور مهرجانات جبيل الدولية في الخامس من آب، ونأمل تشريفه للاطلاع على حاجات قضاء جبيل، كما تطرقنا إلى أزمة السير على الأوتوستراد الممتد من ضبية باتجاه طبرجا، وباعتباره أوتوسترادا دوليا يجب اعادة تلزيمه وتوسيعه من جديد، كونه شريان اقتصادي مهم جدا لكسروان وجبيل ولكل الشمال، ويجب ان يكون هذا الموضوع من الأولويات، وهو كلف مجلس الإنماء والإعمار، وأجرى اتصالاً برئيس المجلس لإعادة دراسة هذا الموضوع، علما ان هذه الطريق كانت لزمت في العام ٢٠١٩، ولكن بسبب الأزمة والانهيار المالي والاقتصادي توقف التلزيم والتمويل، وعاد وطلب دولة الرئيس من مجلس الإنماء والأعمار وضعها ضمن أولوياته".

وتابع: "كما طلبت من دولة الرئيس التواصل مع رئيس حكومة جمهورية مصر كونها من اكبر مستوردي التفاح لإعادة النظر في الشروط المشددة التي وضعتها مصر بما يخص التفاح اللبناني، ووعدني ان يتواصل مع وزير الزراعة اللبناني ومع رئيس الحكومة المصري من اجل تأمين اعادة تصدير التفاح إلى مصر".