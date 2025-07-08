"خطة احتلال الجليل".. أدرعي: "قضينا على قائد في قوة الرضوان"!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

"خلال ساعتيْن: الجيش يقضي على قائد في قوة الرضوان وعلى عنصر آخر من حزب الله.

هاجم الجيش يوم أمس في منطقة دير كيفا في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي عبد الحسن حيدر قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

لقد دفع بمخططات عديدة ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش ومن بينها خطة احتلال الجليل. على مدار الأشهر الأخيرة تورط في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان حيث شكلت أنشطة حيدر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

بعد ساعتين هاجم جيش الدفاع في قرية بيت ليف في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله.

سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."