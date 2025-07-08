الجمهورية: الأميركيون عكسوا الرضى عن الجدّية التي تقاربت فيها "ورقة برّاك"

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

عن زيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت، كما بات معلوماً، فإنّ صياغة الردّ اللبناني على ورقة برّاك، تطلّبت سلسلة لقاءات عقدتها اللجنة الثلاثية الممثلة للرؤساء الثلاثة عون وبري وسلام، وكذلك مشاورات متواصلة بين الرئيس بري و«حزب الله»، كان آخرها قبل ساعات قليلة من وصول برّاك، وخلصت في نهاية الأمر إلى التوافق على ما وُصفت بـ«الصيغة المثلى»، التي تحفظ بالدرجة الأولى مصلحة لبنان واستقراره السياسي والأمني، وتؤكّد سيادته على كامل اراضيه.

وكشف مصدر رفيع لـ«الجمهورية»، «أنّ الأميركيين كانوا على مقربة من هذه الاتصالات، وفي أجواء ما يجري من مداولات وطروحات خلالها، حيث كانوا يتابعونها لحظة بلحظة، وعكسوا الرضى عن الجدّية التي تقاربت فيها ورقة برّاك من قبل كل الاطراف».