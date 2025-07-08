الجمهورية: بـرّاك يخالف كلّ الأجواء السّابقة لزيارته إلى بيروت

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

خالف الموفد الأميركي توم بـرّاك كلّ الأجواء السّابقة لزيارته إلى بيروت، وضخ في أجواء البلد تفاؤلاً وإيجابيات، بخّرت السيناريوهات والروايات التي اخترعتها غرف الشحن والتحريض قبل وصوله، وروّجت للويل والثبور وعظائم الأمور، ووضعت اللبنانيين على مفترق صعب امام واحد من خيارين: إمّا القبول بالورقة الأميركية، وإمّا أن يجهّز البلد نفسه لجولة حربيّة مدمّرة، تُحدث انقلاباً في الواقع اللبناني وتفرض قواعد ومعادلات جديدة.

الرّد اللبناني على الورقة الأميركية سُلِم إلى بارّاك، وجاءت تحت إطار «أفكار لبنانية لحل شامل» سلّمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الموفد الأميركي خلال الاجتماع معه في القصر الجمهوري في بعبدا، وانتقل بعدها إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي وصف اللقاء بأنّه «جيد وبنّاء، أخذ بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة وكذلك مطالب «حزب الله»، فيما وصف باراك اللقاء مع بري بأنّه «ممتع»، وقال: «نتفاوض مع متمرّس بالعمل السياسي، وعندما نتعامل مع محترف تصبح الأمور أسهل».