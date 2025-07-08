عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025

A + A -

الأخبار: باسيل ليس خائفًا من رغبة رئيس الجمهورية بالزعامة

المقاومة تخشى الخداع وخصومها تخلي أميركا عنهم

برّاك: تدبروا أموروكم داخليًا ومع إسرائيل

ترامب- نتنياهو: لا "وصفة" لإنهاء الحرب



النهار: مسار تفاوضي جديد بعد تسليم "الردّ الرئاسي"... برّاك للبنانيين: لا نملي عليكم والتغيير بيدكم

البناء: ترامب ونتنياهو لتقييم مشهد ما بعد حرب إيران وفتح باب هدنة غزة وفرص تطبيع | توماس راضٍ بعد تسلّم رد الدولة: الأولوية لانسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات! | بيت حانون: حرق 4 آليات و26 قتيلاً وجريحاً… واليمن: 11 صاروخاً و8 مسيّرات

اللواء: براك يترك للدولة معالجة سلاح حزب الله.. ويحذر من التخلف عن اللحاق بالمتغيرات

سلام: الردّ اللبناني يركز على تلازم الخطوات: الانسحاب الاسرائيلي وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة

الجمهورية: سلم الرد... والعبرة في ترجمته

برّاك: عليكم الالتحقاق بالاتفاقات

الديار: لبنان ينجح «بشراء الوقت»... ليونة أميركيّة ولا ضمانات

حزب الله مُنفتح على نقاش لاحق لقرار «السلم والحرب»

جعجع يُصّر على اجتماع الحكومة... و«القوات» تلوّح بالإستقالة

l'orient le jour: Tom Barrack à Beyrouth : le Liban réussit (de justesse) son jeu d’équilibriste



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب بعدما رشّحه نتنياهو لـ«نوبل» السلام: «حماس» تريد وقف إطلاق النار



الأنباء الكويتية: لبنان الرسمي طالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبري لتفادي اتفاق جديد.. وجعجع طالب بمناقشة الورقة الأميركية في مجلس الوزراء

باراك من بعبدا: ترامب بجانبكم «ولديه شجاعة وليس الصبر الطويل»