الوضع المائي في خطر!

A + A -

وصف رئيس حزب البيئة العالمي والخبير البيئي الدكتور ضومط كامل في حديث الى صوت لبنان المشهد المائي العام في البلاد بـ”الخطير جدا” نظرا للانخفاض الحاد في معدل المتساقطات ووتيرة تدفق الينابيع والمياه الخوفية والابار الارتوازية، مشيرًا الى امتزاج مياه نهر الليطاني وابو علي وبيروت بمياه الصرف الصحي ما تتطلب طرح الصوت عاليا والمطالبة بأولوية وضع وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه، لافتا الى شبه فراغ قناة نهر ابراهيم – كسروان (الذي يؤمن ما نسبته الـ530مليون متر مكعب مياه سنويا).

وربطا، اكد كامل وقوف لبنان في قلب ما وصفه بـ”الازمة المائية”، محذرا من مغبة امتزاج مياه الصرف الصحي بتلك الارتوازية والجوفية واستعمالها منزليا او لري المحاصيل الزراعية.