الرد اللبناني على ورقة براك هجين!

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خاص tayyar.org

يتسلم الموفد الأميركي توم براك، اليوم، الرد اللبناني على الورقة التي سبق أن أودعها أهل الحكم في زيارته الأولى قبل نحو شهر.

لم يعد خافيا أن واشنطن، واستطرادا تل أبيب، ليست مطمئنة إلى الرد تأسيسا على ما بلغها الأسبوع الفائت من تداول بالأفكار. وهي أعلمت المسؤولين أنها لا تزال تتوقع أجوبة مباشرة في ما خصّ حصرية السلاح وفق مهلة زمنية محصورة جداً، وأن أي كلام دون هذا الحدّ سيُعتبر تسويفاً وسيُقابل بما يلزم.

الواضح أن الرد اللبناني يركز على حصر السلاح بيد الدولة، وعلى تطبيق اتفاق الطائف وتحقيق ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري من وضع الدولة يدها على السلاح في كل لبنان، مع الاشتراط بأن يحصل كل هذا تدرّجا على قاعدة الخطوة مقابل خطوة، بحيث يتحقّق كذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً وإطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات.

صيغ الرد اللبناني على قاعدة خير الأمور أوسطها، بحيث أخذ في الاعتبار ملاحظات حزب الله وهواجسه من دون أن يلتزم بكل الصيغة التي وضعها، تماما كما سعى إلى احتواء الورقة الأميركية من دون أن يخرج عن كل مندرجاتها. بذلك أتى الرد هجيناً، مفترقاً عن رؤية الحزب وراسماً مسافةً بيّنة عن الأفكار الأميركية، مع مفارقة أن واضعيه مقيمون على شبه قناعة بأنه لن يرضي واشنطن!