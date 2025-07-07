انتقال سيناريو غزة إلى لبنان.. مصادر تكشف!

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قبل ساعات معدودة على وصول الموفد الاميركي توم برّاك الى بيروت، لا معطيات حسية حول الرد الذي سيسمعه من المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم على الورقة الأميركية التي كان قد طرحها عليهم في زيارته الاولى قبل شهر تقريباً. فحزب الله ما زال على موقفه الملتبس من الموضوع. وفي هذا السياق تحدثت مصادر مواكبة للتطورات السياسية عن وجود خلافات واضحة في الهرمية القيادية لحزب الله التي تشكلت عقب اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وما تعيشه من تضعضع.

المصادر لفتت الى وجود فريق وازن في حزب الله يفضل الهزيمة امام اسرائيل بحرب مدمرة كتلك التي مرت، ولا ينهزم أمام الدولة التي تمرد على قراراتها طيلة أربعة عقود. وان فكرة اللبننة والعودة إلى مظلة الدولة اللبنانية ليست واردة في قاموس الحزب. المصادر كشفت عن رفض الحزب للكثير من الاقتراحات التي عرضت عليه للخروج بماء الوجه في ملف السلاح، تقضي بتسليم السلاح الثقيل الذي لم يعد له أي نفع، وتأجيل البحث في المتوسط الى مرحلة لاحقة. لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض ايضاً.

المصادر توقفت عند مطالبة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بالحوار والاستراتيجية الدفاعية والاستراتيجية الأمنية، مذكرة بتعطيل الحزب جلسات الحوار في 2006 وكذلك إعلان بعبدا. المصادر اعتبرت عدم حصول الموفد الاميركي على أجوبة واضحة في موضوع ملف سلاح حزب الله يعني تجدد الحرب على لبنان وبقائه رهينة لمشيئة العدو الإسرائيلي بغطاء اميركي واوروبي وتراجع عربي عن دعم لبنان، وتحويل كل المساعدات والاهتمام الدولي والعربي إلى سورية. محذرة من انتقال سيناريو غزة إلى لبنان.