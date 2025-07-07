الميادين: لبنان: قوات الاحتلال تتوغّل في كفركلا وتشنّ غارات على عدة مناطق

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الميادين: قوة إسرائيلية تتوغل في كفركلا وتقوم بأعمال تجريف، بالتوازي مع غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع وتحركات على أطراف عيتا الشعب.



أفادت مراسلة الميادين في جنوبي لبنان بأنّ قوةً إسرائيليةً توغلت في بلدة كفركلا الحدودية، بعمق وصل إلى نحو 400 متر، وتقوم حالياً بأعمال تجريف، وتقدمت تحت غطاء دبابات الاحتلال التي تؤمّن الحماية للعملية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القوة الإسرائيلية، التي تضم جرافتين، اجتازت الجدار الفاصل والخط الأزرق في البلدة، قرب محطة شلهوب، قبالة بوابة فاطمة.

إلى جانب ذلك، أفاد مراسل الميادين بأنّ قوة إسرائيلية تسللت إلى أطراف بلدة عيتا الشعب، في وقتٍ تتواصل فيه التحركات الميدانية على طول الحدود الجنوبية.



وفي سياق متصل، أفادت المراسلة بأنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية على عدد من مناطق في جوب البلاد، إضافةً إلى مناطق في البقاع.

وتأتي هذه الغارات في إطار تصعيد شامل يستهدف المدنيين والبنى التحتية، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهداف متفرّق لمناطق جنوبي لبنان والبقاع.