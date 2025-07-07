لبنان... "حزام ناري" إسرائيلي من الجنوب إلى البقاع

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الأنباء الكويتية: أشعلت إسرائيل الجبهة مع لبنان، ودائماً من جانب واحد اعتباراً من وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. واستبقت زيارة الموفد الأميركي توماس باراك بحزام نازي متنقل بين الجنوب والبقاع.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، بان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على وادي الزرارية - رزاي في وقت متأخر مساء.

وقبلها استهدف المنطقة الواقعة بين بلدات عين قانا وصربا وحومين الفوقا في منطقة اقليم التفاح. وسبقها بغارة على كفرملكي في القطاع عينه، ودير قانون رأس العين، والمنطقة الواقعة بين أرزاي والخرايب.

وقرابة العاشرة مساء، تم استهداف المنطقة الواقعة ما بين بلدتي ردي والمطرية عند ضفاف الليطاني في منطقة القاسمية.

وفي البقاع، ضرب الطيران الحربي الإسرائيلي مرتفعات بلدة فلاوى المجاورة لبلدة بوداي غرب بعلبك.

وكذلك جردو شمسطار - بيت الصليبي والنبي سيت في البقاع الشمالي، وبعدها في وقت متأخر ليلاً ثلاث غارات استهدفت جرد بلدة بوداي وجنتا غرب بعلبك.