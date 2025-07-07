الشرق الأوسط السعودية: حزب الله يتمنّع عن تسليم السلاح

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

جدّد الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، التأكيد على مواقف الحزب السابقة لجهة رفض «الاستسلام» أو ترك السلاح، متحدثاً عن شروط وأولويات، وهي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ووقف الانتهاكات، وتسليم الأسرى، إضافة إلى إعادة الإعمار، مهدداً بالقول: «مستعدون للمواجهة».

وبعد ساعات من خطاب قاسم، شنت إسرائيل غارات على مناطق متفرقة في لبنان، مساء أمس، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية لـ«حزب الله». وجاء كلام قاسم في كلمة متلفزة إحياء لذكرى عاشوراء، حيث قال: «لا تطلبوا منّا ترك السلاح، فلن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة».

في المقابل، وفيما يكثف المسؤولون اللبنانيون مشاوراتهم في الساعات الأخيرة، قبل وصول المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت لتسليمه رداً موحداً على ورقته، شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن استعادة الدولة تبدأ بتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، لا سيما اللامركزية الموسّعة، وحصر السلاح بيد الدولة.