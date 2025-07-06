خلية " برج البراجنة ".. ماذا كشف مرتضى؟

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كشف الصحافي الإستقصائي رضوان مرتضى معلومات عبر صفحته تتضمن :



"استكمالاً لملف “خلية برج البراجنة”، أنهت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها مع السوريين السبعة الموقوفين، وقد أُحيلوا إلى القضاء المختص.

وقد تبيّن بشكل قاطع أنّ كل ما أُشيع عن ارتباطهم بتنظيم “داعش” أو بجهاز “الموساد” لا يمتّ إلى الواقع بصلة.

الجرم الوحيد المنسوب إليهم هو دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

واللافت أنّ أحد الموقوفين كان قد قاتل ضد تنظيم داعش ضمن صفوف “قسد”.

توازياً وفي ملف مختلف، يُحتجز لدى الأمن العام موقوفان آخران كانا قد أُوقفا قبل مدة في مدينة صيدا، وتبيّن من خلال التحقيقات أنّهما على ارتباط فعلي بتنظيم داعش."