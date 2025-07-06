السيد : "..هل كانوا مجانين وإنتحاريين؟! "

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :



" عاشوراء…



هي النموذج الأقصى للتضحية بكُل شيء لنُصرَة الحق بمواجهة الباطل بصرف النظر عن ميزان القوى… في السياسة وحسابات الربح والخسارة يعتبرون تلك التضحية ضرباً من الجنون او الإنتحار، وإذا كان ذلك صحيحاً فكُلّ الأنبياء والرُسُل ومعظم أصحاب المبادئ قُتِلوا أو صُلبوا أو سُجِنوا او هُجِّروا، فهل كانوا مجانين وإنتحاريين؟! واذا كانوا كذلك فلماذا يتبعهم ويؤمن بهم اليوم مليارات البشر؟!



أمّا العِبرة من كل ذلك، فهي أنه إذا لم يكن في قدرة كل البشر التضحية إلى الحد الأقصى، يبقى في الحدّ الأدنى مطلوباً من الذين يقودون الناس أن لا يفرّطوا بالكرامة والحقوق خوفاً أو طمعاً، تحت أيّ ضغوط أو ظروف، وإلا فما معنى أن تكون قائداً؟! "