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إتحاد بلديات الدريب الغربي يستقبل المهنئين

6
JULY
2025
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استقبل رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي، المهندس جان موسى جلول، التهاني بمناسبة نيله ثقة رؤساء البلديات وانتخابه رئيسًا للاتحاد، إلى جانب السيد عبد الرزاق نائبًا للرئيس، وذلك بحضور عدد من الفعاليات السياسية والدينية، ورؤساء البلديات والمخاتير.

وقد أُلقيت بالمناسبة كلمات شدّدت على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع العكّاري، لما فيه خير المصلحة العامة. كما تم التأكيد على ضرورة ترك السياسة والخلافات السياسية عند بوابة عكار، والعمل جنبًا إلى جنب من أجل إنماء المنطقة وتأمين حقوقها من الوزارات المعنية، لاسيما أن الغبن اللاحق بمحافظة عكار مزمن، ويستدعي تكاتف الجهود وتعاون الجميع.

من جهته، شكر المهندس جلول الحضور على ثقتهم ومحبتهم، وخصّ بالشكر زملاءه في الاتحاد الذين منحوه هذه الثقة، إلى جانب زميله رئيس بلدية السفينة، السيد جوزيف عبد الله، الذي يتقاسم معه هذه المسؤولية. وأوضح أن رئاسة الاتحاد ستتداول بينهما خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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