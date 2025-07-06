بعد اتهامه بال "تكويع".. زهران يرد!

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تعليقاً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تفسير خاطئ للكلام الذي صدر في مقابلته مع داني حداد مؤخراً نشر مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران على حسابه على منصة X:

““التكويع” هو الانتقال من ضفةٍ إلى أخرى، وهذا ما لم نفعله يوماً، ولن نفعله!

أما ما قلناه، فنُعيده ونؤكّد عليه: نعم، على مستوى المنطقة، لم يعد هناك محور مكتمل بعد سقوط النظام في سوريا، إذ سقطت معه عقدة الربط والوصل بذلك المحور. ومع استشهاد السيّد حسن نصر الله، سقط يومها عملياً شعار “وحدة الساحات””..

وختم زهران:

“نُعيد ما قلناه في الحلقة الأخيرة:

خياراتنا الأساسيّة ما زالت كما هي، وعلى رأسها رفض التطبيع جملةً وتفصيلاً.

وختاماً، كثيرون ممّن ينتقدون كلامنا يرددونه سِرّاً وفي مجالسهم الضيّقة، أمّا نحن، فنقوله علناً، وربما هنا تكمن المشكلة…”