living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هل تؤجل الإنتخابات النيابية في ٢٠٢٦؟

6
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتصاعد القلق في الأوساط السياسية اللبنانية من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، وسط خلاف حاد يتمحور حول اقتراع المغتربين. ففي حين تطالب أحزاب مثل القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي، الكتائب وعدد من نواب التغيير بحق المغتربين في التصويت لكامل أعضاء المجلس النيابي (128 نائبا)، تصر كتل أخرى كـ"الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" على الالتزام بالقانون الحالي، الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين بدءًا من الدورة المقبلة.

هذا الخلاف، إذا لم يحل بتوافق سياسي، قد يتحول إلى ذريعة لتأجيل الانتخابات، خصوصا في ظل مناخ سياسي مأزوم. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر نيابية ألمحت إلى أن بعض القوى، ومن بينها القوات اللبنانية، لا تمانع فعليًا تأجيل الاستحقاق، ما دام البرلمان الحالي لا يزال يمنحها نفوذا وازنا.

في المحصلة، لا مؤشرات رسمية على التأجيل حتى الآن، لكن الخلافات المتراكمة وغياب التوافق الوطني قد تفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات، ما لم تبذل جهود حقيقية لتذليل العقبات القانونية والسياسية في الأشهر المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout