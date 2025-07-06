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متى تنتهي موجة الحر...!؟

6
JULY
2025
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اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا صيفيا معتادا ورطبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، تنشط الرياح أحياناً ويتشكل الضباب المحلي في الفترة المسائية على المرتفعات المتوسطة".

واوضحت ان "طقس الإثنين صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها في الداخل وعلى الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ وتنشط الرياح أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".

 وذكرت أن "طقس الثلاثاء قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها في الداخل وعلى الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".

واضافت أن "طقس الأربعاء غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات".

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