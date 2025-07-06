"سرقات احتيالية وصرافة وهمية"... هكذا وقع في قبصة قوى الامن!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنّ شعبة المعلومات تمكّنت من توقيف أحد المتورطين في تنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في الضاحية الجنوبية ومحيطها، وذلك بعد رصده ومراقبته بدقة.

وبحسب البيان الصادر، فقد وردت معلومات عن قيام شخص مجهول بتنفيذ سرقات احتيالية مستعينًا بدراجة آلية لا تحمل لوحات. ونتيجة المتابعة والاستقصاءات، تم تحديد هويته وهو المدعو:

م. ح. أ. (من مواليد 1991 – لبناني الجنسية)، وتبيّن أنّه مطلوب بثلاث مذكرات توقيف بجرائم مخدّرات.

وبتاريخ 17-6-2025، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلّة الحدث أثناء محاولته تنفيذ سرقة على متن دراجة نارية من نوع (150 V) لون أسود من دون لوحات، وقد تم ضبطها.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بتنفيذ أكثر من 10 عمليات سرقة احتيالية في مناطق: الحدث، المريجة، حيّ السلم، وأوتوستراد السيّد هادي نصر الله، مستخدمًا أسلوب الاحتيال عبر طلب صرافة ورقة مالية من المارة، قبل أن يلوذ بالفرار على متن الدراجة.

كما أقرّ بتعاطيه المواد المخدّرة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتمّ تسليمه مع الدراجة إلى المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.